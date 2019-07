LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA | Italia d’oro con Rosatelli nella scherma e nel

oasport

(Di sabato 6 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DELLE20:20 NUOTO – Chiuderanno il programma odierno le semifinale dei 50m dorso maschili: il nostro Bonacchi èseconda frazione. 20:17 NUOTO – Scalia chiude seconda e vola in finale, settima Paruscio che non ce la fa. 20:15 NUOTO – Sta per iniziare la seconda semifinale dei 100 dorso femminili con duene in vasca: Paruscio e Scalia. 20:12– Nulla da fare per la nostra Lucarini che comunque conquista un ottimo argento, il titolo va alla francese Balzer. 20:08– Partenza molto equilibrata: le due atlete sono sul 5-5. 20:06– Al via la finale della sciabola femminile: di fronte la nostra Lucarini e la francese Balzer. 20:04 NUOTO – Cominciano le semifinali dei 100m dorso femminili con duene inseriteseconda frazione: ...

