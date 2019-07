Gazzetta | De Laurentiis vuole vincere lo scudetto e prepara un Napoli competitivo

ilnapolista

(Di sabato 6 luglio 2019) Le strategie di mercato delquest’anno hanno sorpreso un po’ tutti. Come sottolinea ladello Sport, il fatto che il presidente Deabbai deciso di assecondare appieno il suo allenatore ha dimostrato che illa prossima stagione non ha intenzione di fare ancora lo spettatore. Ancelotti ha terminato il periodo di osservazione e adessoe anche il presidente. Proprio per questo ilha già chiuso con Manolas e punta ora James Rodriguez. Le aspettative sono buone, nonostante fino ad ora non si sia riusciti a trovare un’intesa con il Real, ma Deè convinto di riuscire a portare il colombiano in ritiro a Dimaro. Illoe per farlo stando una squadra in grande stile, mancano ancora dei colpi, uno dei quali potrebbe essere Mauro Icardi. L’attaccante argentino ripudiato da ...

