Bergamo la rabbia dei negozianti danneggiati dal black-out | vogliamo essere risarciti

Bergamo si risveglia ancora scossa dall’evento che ha paralizzato la città: il blackout che ha lasciato negozi deserti e commercianti senza speranza. La rabbia degli esercenti è palpabile, poiché i danni economici sono ingenti e le perdite difficili da compensare. Ora, molti di loro si stanno organizzando per chiedere giustizia e risarcimenti, sostenendo che si sia trattato di un’interruzione del servizio pubblico responsabilità di chi deve garantire l’energia.

Bergamo, 3 luglio 2025 – La rabbia dei commercianti. Il giorno dopo il black-out di elettricità che martedì ha tenuto in scacco Bergamo per diverse ore (l’emergenza è rientrata solo intorno alle ore 23), a tenere banco è l’ira degli esercenti che a causa della mancanza di energia elettrica hanno subìto parecchi danni tanto che ora in molti sono intenzionati a chiedere risarciment i. “Si è trattato di un’interruzione del servizio pubblico”, afferma qualcuno. La chat WhatsApp aperta tra i negozianti del centro cittadino, quelli che hanno subìto i disagi maggiori – gelati sciolti, phon spenti all’improvviso, Pos non funzionanti – in queste ore è infuocata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bergamo, la rabbia dei negozianti danneggiati dal black-out: vogliamo essere risarciti

