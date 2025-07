Amb Usa Fertitta | Italia Paese fortunato ad avere grande leader come Meloni Lei si commuove – Il video

In un mondo in continua evoluzione, la presenza di leader visionari è fondamentale per tracciare un cammino condiviso verso il futuro. Come ha sottolineato Ambusa Fertitta, l’Italia si distingue per avere una guida come Meloni, capace di unire forza e cuore. La sua commozione nel video testimonia quanto questa leadership possa ispirare speranza e orgoglio nazionale. L’America riconosce e apprezza questa lungimiranza, ribadendo il valore di alleanze solide e di una visione comune.

(Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2025 "Oggi non celebriamo solo la nostra Storia, ma anche il nostro futuro comune, come partner e amici. Qualche mese fa ho avuto il grande piacere di incontrare la premier Meloni a Mar-a-Lago con il Presidente Trump e il Segretario Rubio, e ho realizzato quanto è fortunata l'Italia ad averla come leader. Apprezzo davvero il suo approccio con l'America e la sua leadership in Ue, e posso dirvi che l'America tutta la apprezza moltissimo". Così l'Ambasciatore Usa Fertitta a Villa Taverna a Roma per la festa del 4 Luglio. La premier visibilmente commossa ascoltano queste parole. 🔗 Leggi su Open.online

