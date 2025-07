colombia intercettato primo sottomarino drone usato dai narcos

La lotta contro il narcotraffico si fa sempre più sofisticata: la Marina colombiana ha intercettato nel mar dei Caraibi un innovativo sottomarino drone usato dai narcos, capace di trasportare oltre 1,5 tonnellate di cocaina e di coprire fino a 800 miglia. Questa prima scoperta in acque colombiane rivela nuove strategie criminali e pone l’attenzione sulla tecnologia di sorveglianza. Non trasportava solo droga, ma anche un messaggio chiaro: le forze dell’ordine sono sempre più preparate.

La Marina colombiana ha intercettato un sottomarino telecomandato nel mar dei Caraibi, capace di trasportare oltre 1,5 tonnellate di cocaina e con un'autonomia fino a 800 miglia. È la prima imbarcazione di questo tipo individuata in acque colombiane. Il sommergibile, simile per dimensioni a una barca, era dotato di antenne, un modem Starlink per comunicazioni satellitari e telecamere interne ed esterne per il controllo da remoto. Non trasportava droga al momento dell'intercettazione avvenuta lo scorso primo aprile nelle vicinanze del Parco Tayrona, nei Caraibi colombiani, anche se la Marina colombiana ha dato la notizia riportata dai media locali ed internazionali solo oggi.