Cantieri bollenti stop Ordinanze last minute serve trovare un’intesa

In un’estate calda come quella di Modena, le tensioni tra esigenze di sicurezza e attività lavorative si fanno sempre più intense. Con l’ordinanza regionale in vigore fino a metà settembre, il rischio di cantieri bollenti e stop improvvisi è alle porte. Tuttavia, il desiderio di trovare un’intesa che tuteli lavoratori e imprese rimane forte, sperando di evitare ulteriori ordinanze dell’ultimo minuto. La sfida è svelare un equilibrio duraturo e sostenibile.

Modena, 3 luglio 2025 – “Speriamo di trovare una giusta sintesi in modo che non servano più ordinanze dell’ultimo minuto”. Il presidente Fabio Braglia commenta l’ordinanza regionale in vigore dal 2 luglio al 15 settembre. Il provvedimento vieta il lavoro in esposizione prolungata al sole, dalle 12.30 alle 16, nei settori agricolo, florovivaistico, nei cantieri edili e affini (compresa la posa asfalti) e nei piazzali della logistica. Il nodo critico resta lo stop alle 12.30 nelle giornate ad alto rischio individuate dal sito worklimate.it, che rende difficile svolgere un turno pieno. “È da un anno e mezzo – sottolinea Braglia – che la Provincia di Modena assieme ai sindacati Cisl Cigl e Uil, gli enti preposti ai controlli ed alla vigilanza e le parti datoriali di rappresentanza stanno elaborando un protocollo calore per tutelare lavoratori, aziende e territori in virtù di un cambiamento climatico che per i mesi estivi oramai ha la costante di picchi di calore significativi”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cantieri bollenti stop. “Ordinanze last minute, serve trovare un’intesa”

In questa notizia si parla di: cantieri - stop - ordinanze - trovare

«A Piacenza stop ai cantieri e strade meno sicure: così si mette a rischio la vita delle comunità» - A Piacenza, i cantieri e le strade meno sicure mettono a rischio la sicurezza delle comunità. La Provincia, come tutta l’Emilia-Romagna, denuncia il taglio del 70% delle risorse per la manutenzione stradale deciso dal Governo, che compromette la sicurezza e la qualità delle infrastrutture, mettendo a repentaglio la vita dei cittadini e la mobilità sostenibile della regione.

Nel primo giorno di ordinanza anti-caldo della Regione Emilia-Romagna, che prevede lo stop dei cantieri dalle 12.30 alle 16 nelle giornate da bollino rosso Vai su Facebook

Stop al lavoro nei campi e nei cantieri nelle ore più calde: ecco l'ordinanza regionale https://ift.tt/t6r0obC https://ift.tt/klFISCM Vai su X

Cantieri bollenti stop. “Ordinanze last minute, serve trovare un’intesa”; Ordinanza caldo, vietato lavorare al sole: in quali regioni in vigore lo stop; Emergenza caldo, dalle Regioni arrivano le ordinanze per la tutela dei lavoratori esposti alle alte temperature: stop dalle 12.30 alle 16 in cantieri, cave e campi.

Cantieri bollenti stop. “Ordinanze last minute, serve trovare un’intesa” - Provincia, il presidente Braglia si rammarica per la mancata sintesi tra le parti. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cantieri aperti sotto il sole: per lo stop salva-caldo il primo giorno è una beffa - Ma intanto qualcuno si muove: accordo in M4 per iniziare il turno alle 5,30 ... Riporta milano.repubblica.it