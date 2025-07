Interventi per prevenire l’ictus | la nuova frontiera in ospedale

L'innovazione in campo medico continua a trasformare la lotta contro l'ictus, aprendo nuove frontiere di prevenzione e cura. Recentemente, all’ospedale di Macerata, un team di specialisti ha eseguito con successo la prima procedura di occlusione dell’auricola sinistra su pazienti anziani, offrendo una valida alternativa alla terapia anticoagulante. Un traguardo che segna un passo avanti decisivo nella tutela della salute cerebrale. Destinatari di questa avanzata tecnologia sono ora tutti coloro che cercano soluzioni più sicure ed efficaci.

Macerata, 3 luglio 2025 – La procedura di occlusione dell’auricola sinistra, una efficace alternativa alla terapia anticoagulante, è stata eseguita con successo – per la prima volta – all’ospedale di Macerata, su un uomo di 85 anni e su una donna di 84. Protagonista di questo importante intervento l’equipe della Cardiologia interventistica, diretta da Francesco Pellone, una squadra di altissima professionalitĂ . Destinatari di questa avanzata metodica sono i pazienti affetti da fibrillazione atriale, l’aritmia piĂą comune che rappresenta un serio e riconosciuto fattore di rischio di ictus cerebrale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Interventi per prevenire l’ictus: la nuova frontiera in ospedale

