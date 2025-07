Il Passante dimezzato Le modifiche di Aspi | tangenziale più larga rebus compensazioni

Il futuro del “nodo di Bologna” si fa più chiaro dopo il recente summit romano, dove protagonisti istituzionali e aziende hanno condiviso un clima costruttivo. Tra le questioni al centro, le modifiche alla tangenziale Pi249, le compensazioni e la riduzione delle aree di passaggio, che potrebbero portare a un’inedita soluzione per la città. Ma cosa significherà tutto ciò per i residenti e il traffico? Restate con noi per scoprirlo.

??? Bologna, 3 luglio 2025 – Il “ nodo di Bologna ” potrebbe sciogliersi a breve. Di certo c’è che la nota (condivisa da tutti) dopo il summit di ieri pomeriggio a Roma con il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, l’ad di Aspi Arrigo Giana, il presidente della Regione Michele de Pascale e il sindaco Matteo Lepore (con anche gli assessori Irene Priolo e Michele Campaniello ) parla di “clima costruttivo”, spiegando che durante l’incontro “sul Passante di Bologna è stata presa in esame la possibilità di una modifica tecnica al progetto già approvato per aumentare la capacità e la sicurezza del nodo di Bologna, dopo anni di attesa”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Passante dimezzato. Le modifiche di Aspi: tangenziale più larga, rebus compensazioni

