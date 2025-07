D' Angela Crea | In regioni più performanti sale livello di soddisfazione

D Angela, con il suo impegno, sta rivoluzionando le regioni italiane più performanti, aumentando il livello di soddisfazione dei cittadini. In tema di prevenzione e integrazione socio-sanitaria, nove regioni, principalmente al Nord e al Centro, si distinguono per eccellenza e livelli ottimali di indicatori. Roma, 2 lug. (Adnkronos Salute) - "Quest'anno abbiamo voluto introdurre una novità nel nostro studio,..." Un passo deciso verso un futuro più sano e inclusivo per tutti.

'In tema di prevenzione e integrazione socio sanitaria sono 9 le regioni, soprattutto al Nord e al Centro, che stanno già lavorando in tal senso e hanno livelli ottimali di questi indicatori' Roma, 2 lug. (Adnkronos Salute) - "Quest'anno abbiamo voluto introdurre una novità nel nostro studio,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - D'Angela (Crea): "In regioni più performanti sale livello di soddisfazione"

