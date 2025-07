Marmolada le temperature elevate alla base del distacco che tre anni fa uccise 11 persone | lo studio svela le fragilità del ghiacciaio

La Marmolada, simbolo ma anche fragile gigante di ghiaccio, torna al centro dell’attenzione: le temperature in aumento alla sua base hanno contribuito al distacco che, tre anni fa, causò la tragica perdita di 11 vite. Uno studio recente, pubblicato su "Natural Hazards and Earth System", svela i segreti di questa fragilità, mettendo in luce le sfide climatiche e ambientali che minacciano il nostro patrimonio naturale. È urgente intervenire prima che il prossimo episodio si ripeta.

PADOVA - A tre anni dalla tragedia che ha segnato per sempre la storia dell'alpinismo sulle Dolomiti, un nuovo studio scientifico pubblicato su "Natural Hazards and Earth System.

