DONNA SOTTO LE STELLE | RAI1 CELEBRA L’ALTA MODA ITALIANA CON MILLY CARLUCCI?

Immaginate una serata magica sotto un cielo stellato, dove arte, eleganza e moda italiana si incontrano in un tripudio di stile. "Donna sotto le stelle" su Rai1 celebra l’alta moda italiana con la straordinaria Milly Carlucci, pronta a sorprenderci ancora una volta. La sua determinazione e passione sono il segreto di successi futuri che ci proiettano nel 2026, tra sogno e realtà , per un evento imperdibile.

Milly Carlucci è presissima dalla preparazione della 20° edizione di Ballando con le Stelle, al via su Rai1 sabato 27 settembre. Un cast che sorprenderĂ forse piĂą degli altri anni. SarĂ molto difficile ma quando la Carlucci si mette qualcosa in testa riesce a superare ogni tipo di ostacolo. Ma di questo ne parleremo in altri post, ora ci portiamo avanti, al 2026, quando tra l’inverno e la primavera, se non a ridosso dell’estate, potrebbe tornare in onda uno tra tre show che la conduttrice di Rai1 vorrebbe riportare in onda. Quest’anno la Rai ha deciso di omaggiare Ballando ma il prossimo anno il secondo show stagionale di Milly Carlucci non sarĂ piĂą Sognando Ballando che rimane, come ci ha confidato Milly, “un’occasione unica e irripetibile, 20 anni sono una data simbolica importante”. 🔗 Leggi su Bubinoblog