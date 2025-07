Affonda traghetto in Indonesia almeno 61 dispersi

Tragedia nel cuore dell'Indonesia: un traghetto si è spiaggiato e affondato vicino a Bali, lasciando almeno 61 persone disperse. Con 53 passeggeri e 12 membri dell'equipaggio a bordo, le speranze di ritrovarli sono appese a un filo. La comunità locale e le autorità di soccorso sono mobilitate in questa dura corsa contro il tempo. Quattro persone sono state già trovate...

Almeno 61 sono i dispersi in mare dopo l' affondamento di un traghetto nei pressi della famosa isola indonesiana di Bali. Lo ha riferito un'agenzia di ricerca e soccorso locale. "I dati relativi al carico del traghetto ammontano a 53 passeggeri e 12 membri dell'equipaggio", ha dichiarato giovedì l' agenzia di soccorso di Surabaya in un comunicato, aggiungendo che l'imbarcazione è affondata intorno alle 23.20 ora locale. Quattro persone sono state tratte in salvo. (ANSA-AFP). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Affonda traghetto in Indonesia, almeno 61 dispersi

