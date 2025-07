Gli ospiti annullano in apertura mentre la Finlandia inizia la campagna con la vittoria

L’emozione del calcio internazionale si infiamma: mentre gli ospiti annullano all’ultimo minuto, la Finlandia conquista una vittoria sofferta e avvia l’Euro femminile 2025 con entusiasmo. La Svizzera, padrona di casa, aveva aperto promettendo grandi aspettative, ma è stata sorpassata dalla Norvegia, lasciando spazio a sorprese e colpi di scena. L’avventura europea continua, e le emozioni sono appena iniziate…

2025-07-02 23:29:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: I padroni di casa del torneo Svizzera hanno iniziato in modo promettente, ma alla fine sono stati rovesciati dalla Norvegia, mentre la Finlandia ha superato per poco l’Islanda a 10 giocatori, mentre l’Euro 2025 femminile è iniziato mercoledì. Nadine Riesen ha portato la nazione ospitante in volo nel gruppo A quando ha trovato la rete su 28 minuti contro i finalisti dal 2005 e 2013, scatenando scene esultanti all’interno di St. Jakob-Park a Basilea. I norvegesi, gestiti da Gemma Grainger, l’unico manager inglese al torneo, hanno tratto un livello poco dopo la pausa per gentile concessione di un 50 ° obiettivo internazionale del Capitano Ada Hegerberg. 🔗 Leggi su Justcalcio.com