Puglia showcase | gli appuntamenti di Martina Franca Da domani

Sei pronto a vivere un'esperienza unica nel cuore della Puglia? Da domani, Martina Franca apre le sue porte alla magia di Puglia Showcase 2025, la prestigiosa vetrina di teatro e danza contemporanea firmata Made in Puglia. Quest’anno, l’evento è dedicato a Carlo Formigoni, icona dell’arte teatrale per giovani e pedagogia. Un’occasione imperdibile per scoprire talenti, innovazioni e emozioni, che trasformerà la città in un palcoscenico di creatività senza confini.

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca: Approda a Martina Franca l’edizione 2025 di Puglia Showcase, vetrina di teatro e danza contemporanea  firmata Made in Puglia, quest’anno dedicata a Carlo Formigoni, figura di grande ispirazione per il teatro dei ragazzi e per la pedagogia teatrale. È organizzata da Puglia Culture con il patrocinio, fra gli altri, del Comune di Martina Franca. Puglia Showcase è un’occasione per osservare da vicino la vitalitĂ delle arti performative in Puglia, per scoprire, ma soprattutto riscoprire, il lavoro di compagnie, coreografi, attori e attrici e registei che contribuiscono a rendere vivo il nostro teatro, ma è anche una vetrina sulla regione, sulle sue eccellenze e la rete del comparto. 🔗 Leggi su Noinotizie.it Š Noinotizie.it - Puglia showcase: gli appuntamenti di Martina Franca Da domani

In questa notizia si parla di: puglia - martina - franca - showcase

“Cinghiali a spasso nei ciliegeti di Martina Franca con frutti divorati e danni alle piante” Coldiretti Puglia - Cinghiali nei ciliegeti di Martina Franca: un fenomeno allarmante che mette a rischio la tradizione ciliegia pugliese.

'Puglia Showcase 2025': dal 2 al 5 luglio a Cisternino, Martina Franca e Ostuni Vai su X

https://www.noinotizie.it/02-07-2025/puglia-showcase-gli-appuntamenti-di-martina-franca/ Vai su Facebook

Puglia showcase: gli appuntamenti di Martina Franca Da domani; Puglia Showcase, il teatro in vetrina. Gli eventi a Martina Franca; Cisternino protagonista del “Puglia Showcase 2025”.

Puglia showcase: gli appuntamenti di Martina Franca Da domani - Approda a Martina Franca l’edizione 2025 di Puglia Showcase, vetrina di teatro e danza contemporanea firmata Made in Puglia, quest’anno dedicata a Carlo Formigoni, figura di grande ispirazione per il ... Lo riporta noinotizie.it

'Puglia Showcase 2025': dal 2 al 5 luglio a Cisternino, Martina Franca e Ostuni - Dal 2 al 5 luglio al Teatro Comunale di Cisternino Paolo Grassi, al Teatro Verdi di Martina Franca e nella dimora di Carlo Formigoni ... Secondo giornaledipuglia.com