Fair Play Menarini la 29 a edizione prende ufficialmente il via

La 29ª edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini apre le sue porte, celebrando non solo eccellenze sportive, ma soprattutto valori di etica e lealtà. In un mondo spesso dominato dai record e dalle medaglie, questa kermesse ricorda che i gesti più importanti sono quelli fatti con il cuore e la coscienza. Firenze e Fiesole si preparano ad accogliere gli atleti e i protagonisti di un messaggio che va oltre lo sport, ispirandoci a vivere con integrità e rispetto.

(Adnkronos) – Non bastano medaglie e record per entrare nella storia. Servono gesti, scelte e comportamenti che parlano più forte di ogni risultato. È con questo spirito che prende ufficialmente il via oggi la 29esima edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini, uno dei momenti più attesi dell'estate sportiva italiana, dedicato a chi ha trasformato la propria carriera in una lezione di etica, lealtà e rispetto. Firenze e Fiesole aprono le porte a due giornate di celebrazione dei valori più autentici dello sport. Il primo appuntamento sarà questa sera, nello scenario suggestivo di Piazzale Michelangelo, con la cena di gala: un'occasione speciale per accogliere i premiati in un'atmosfera carica di emozione e condividere i valori che ispirano da sempre il Premio Internazionale Fair Play Menarini.