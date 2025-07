4 Luglio La Russa a Villa Taverna incontra l' Ambasciatore Usa Fertitta – Il video

Il 4 luglio, in un’atmosfera di rispetto e collaborazione, La Russa ha incontrato l’ambasciatore Fertitta a Villa Taverna per celebrare l’Indipendenza americana. Un momento di dialogo tra Italia e Stati Uniti, simbolo di partnership e scambio culturale. Scopriamo insieme i dettagli di questo incontro significativo e il messaggio che hanno condiviso i protagonisti. Continua a leggere per saperne di più.

(Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2025 Il Presidente del senato La Russa a Villa Taverna in occasione della festa del 4 luglio, l'Indipendenza americana, incontra l'Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Tilman J. Fertitta. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

