Fasano | vasto incendio nell’azienda di rifiuti speciali Comune | chiudete le finestre

Un vasto incendio ha scosso Fasano, coinvolgendo un’azienda di rifiuti speciali in contrada Fascianello. La nube di fumo si è sollevata alta nel cielo, mentre numerose squadre di vigili del fuoco da tutta la provincia sono intervenute per domare le fiamme. Il Comune raccomanda ai cittadini di tenere le finestre chiuse e di monitorare gli aggiornamenti, poiché le cause dell’incendio sono ancora da chiarire. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli.

L’incendio si è sviluppato a tarda sera in contrada Fascianello, nell’area di un’azienda che si occupa del trattamento di rifiuti speciali. Numerose squadre di vigili del fuoco chiamate ad intervenire, non solo dalla provincia di Brindisi. Raccomandazione dal Comune di Fasano ai cittadini: tenere chiuse le finestre. Da dettagliare le cause del rogo. L'articolo Fasano: vasto incendio nell’azienda di rifiuti speciali Comune: chiudete le finestre proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Fasano: vasto incendio nell’azienda di rifiuti speciali Comune: chiudete le finestre

In questa notizia si parla di: fasano - incendio - azienda - rifiuti

Fasano: vasto incendio nell’azienda di rifiuti speciali Comune: chiudete le finestre - Un vasto incendio ha scosso questa sera l’area di Fasano, coinvolgendo un’azienda di rifiuti speciali.

Continuano le operazioni di spegnimento dell'incendio nell'azienda di smaltimento rifiuti di Fasano Vai su X

FASANO - I vigili del fuoco hanno lavorato incessantemente stanotte per spegnere il vasto incendio che nella serata di martedì (1 luglio) si è sviluppato all’interno di un capannone della ditta Eco Ambiente Sud, attiva nel settore del trattamento dei rifiuti, in co Vai su Facebook

Fasano, a fuoco azienda di rifiuti Eco Ambiente Sud, fiamme a ridosso della statale: «Tenete chiuse le finestre». Aperta indagine: «Non si esclude il dolo»; Incendio in un centro di raccolta dei rifiuti a Fasano, il sindaco: Tenete chiuse le finestre; Fasano, incendio in un'azienda di smaltimento rifiuti: fiamme e fumo a ridosso della statale.

Incendio in un centro di raccolta dei rifiuti a Fasano, il sindaco: “Tenete chiuse le finestre” - Sono in corso a Fasano le operazioni di spegnimento dell’incendio nell’azienda Eco Ambiente Sud. fanpage.it scrive

A fuoco un'azienda di rifiuti, Vigili del Fuoco ancora al lavoro - In contrada Fascianello sono impegnate squadre arrivate anche da Taranto e Monopoli. Scrive rainews.it