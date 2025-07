Donetti Umbria | Avanti con il Piano sociosanitario regionale

In Umbria, il piano sociosanitario regionale si fa portavoce di un nuovo paradigma: la persona non è più suddivisa tra sanità e sociale, ma vista nella sua totalità e complessità. Questo approccio innovativo mira a migliorare realmente la qualità della vita percepita, integrando bisogni e servizi in modo più efficace. Un passo importante verso un sistema più umano e centrato sull’individuo, all'insegna di una cura che abbraccia tutto il suo mondo.

'La persona non è divisa tra performance sanitarie e performance sociali, ma deve essere considerata nella sua complessità dei bisogni' Roma, 2 lug. (Adnkronos Salute) - Per "migliorare la qualità della vita percepita" in Umbria "è necessario cambiare l'approccio e, a nostro avviso, lo stiamo.

Sanità, Donetti (Reg. Umbria): "Nuovo sistema di garanzia dei Lea fondamentale per Ssr" - il miglioramento della qualità dei servizi sanitari e la pianificazione strategica del Sistema Sanitario Regionale (SSR).

Piano Socio-sanitario Territoriale: Anci Umbria e i Comuni capofila partecipano alla condivisione del progetto regionale - L'incontro a palazzo Broletto con la direttrice Regionale Salute e Welfare, Daniela Donetti (UNWEB) Perugia, – Dare vita ad un Piano Socio-