L' Ambasciatore Usa Fertitta a Roma | Italia Paese fortunato ad avere una grande leader come Meloni – Il video

L'ambasciatore statunitense Fertitta a Roma celebra la leadership di Giorgia Meloni, sottolineando quanto l’Italia sia fortunata ad avere una guida così determinata e influente. In un video emozionante, ricorda incontri di alto livello e il suo rispetto per il ruolo dell’Italia nel panorama internazionale. Un messaggio che rafforza il legame tra le due nazioni e il futuro promettente che si prospetta, dimostrando come l’alleanza tra Italia e Stati Uniti possa continuare a crescere e rafforzarsi...

(Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2025 "Oggi non celebriamo solo la nostra Sotiria, ma anche il nostro futuro comune, come partner e amici. Qualche mese fa ho avuto il grande piacere di incontrare la premier Meloni a Mar-a-Lago con il Presidente Trump e il Segretario Rubio, e ho realizzato quanto è fortunata l'Italia ad averla come leader. Apprezzo davvero il suo approccio con l'America e la sua leadership in Ue, e posso dirvi che l'America tutta la apprezza moltissimo". Così l'Ambasciatore Usa Fertitta a Villa Taverna a Roma per la festa del 4 Luglio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

