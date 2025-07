Commenti sessisti sui social | così la Bocconi ha punito in gran velocità gli studenti del Loggione

In un mondo digitale che spesso riflette le sue ombre, la Brescia Bocconi si distingue per una risposta rapida e decisa contro i commenti sessisti sui social. In meno di tre mesi, l’università ha punito quattro studenti, dimostrando che il rispetto e la tutela della dignità sono valori fondamentali. Un segnale forte contro ogni forma di discriminazione, che sottolinea l’impegno dell’istituzione nel promuovere un’ambiente più civile e inclusivo.

Milano, 3 luglio 2025 – La segnalazione della studentessa. La reazione immediata dell’universitĂ . L’istruttoria in Commissione disciplinare. L’avvio del procedimento da parte del rettore. E la decisione finale del Consiglio accademico.  Il tutto in meno di tre mesi, nonostante il periodo estivo. Ecco i tempi dell’iter che ha portato la Bocconi, come anticipato ieri dal Giorno, a sanzionare quattro studenti con il differimento di un anno della consegna del diploma di master (e conseguente esclusione dalla cerimonia ufficiale) per aver preso di mira una compagna di corso con frasi sessiste e discriminatorie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Commenti sessisti sui social: così la Bocconi ha punito (in gran velocitĂ ) gli studenti del Loggione

In questa notizia si parla di: bocconi - commenti - sessisti - social

Hanno scritto commenti sessisti e messaggi "ripugnanti e inaccettabili" verso una compagna di master. Quattro studenti dell'università Bocconi sono stati puniti con il rinvio del diploma di un anno ed esclusi dalla cerimonia di consegna per “condotte discrimina Vai su Facebook

Commenti sessisti sui social: così la Bocconi ha punito (in gran velocità ) gli studenti del Loggione; Bocconi, 4 studenti sanzionati per commenti sessisti a una compagna in chat: “Contenuti ripugnanti”; Chat sessista e ripugnante verso una compagna, puniti 4 studenti della Bocconi: Rinvio del diploma.

Commenti sessisti sui social: così la Bocconi ha punito (in gran velocità) gli studenti del Loggione - In meno di tre mesi, dopo la segnalazione dell’allieva presa di mira, completata l’istruttoria e deciso il posticipo di un anno della consegna del diploma di master. Scrive msn.com

Chat sessista e ripugnante verso una compagna, puniti 4 studenti della Bocconi: “Rinvio del diploma” - Quattro studenti della Bocconi hanno scritto in una chat commenti sessisti e messaggi "ripugnanti e inaccettabili" verso una compagna di master ... Secondo fanpage.it