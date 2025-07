Torre Hadid | tolte le transenne riapre lo shopping district Dipendenti Generali ancora a casa

Milano, 3 luglio 2025 – Tolte ieri sera le transenne in piazza Tre Torri, segno che la situazione sta tornando alla normalitĂ ai piedi dei grattacieli di CityLife, al centro dell’attenzione da quando lunedì all’alba l’insegna “Generali“ in cima alla torre Hadid, pesante decine di tonnellate, si è piegata a 192 metri d’altezza dopo il cedimento della ragnatela di tubi e nodi che la teneva ancorata agli altri pannelli. Oggi riaprirĂ anche il CityLife Shopping district con i suoi negozi e ristoranti rimasti temporaneamente chiusi. Mentre la fermata della metropolitana Lilla Tre Torri era tornata operativa giĂ martedì all’ora di pranzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Torre Hadid: tolte le transenne, riapre lo shopping district. Dipendenti Generali ancora a casa

