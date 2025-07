Caldo | Bari ancora in codice giallo oggi e domani 18 città campione in rosso Ministero della Salute bollettino ondate di calore

Le temperature si fanno sempre più intense, e Bari resta ancora in codice giallo oggi e domani, mentre 18 città italiane sono in rosso secondo il bollettino del Ministero della Salute. Le ondate di calore rappresentano una sfida crescente per la nostra salute, richiedendo attenzione e precauzioni. Per conoscere tutti i dettagli e i rischi, consulta il bollettino ufficiale al link seguente.

Al link di seguito il bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore: https:www.salute.gov.itnewittemaondate-di-calorebollettini-sulle-ondate-di-calore-0?tema=Ondate+di+calore L'articolo Caldo: Bari ancora in codice giallo, oggi e domani 18 città campione in rosso Ministero della Salute, bollettino ondate di calore proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Caldo: Bari ancora in codice giallo, oggi e domani 18 città campione in rosso Ministero della Salute, bollettino ondate di calore

