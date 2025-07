L’Isola delle Persone Giuste nel Posto Sbagliato: un grido d’allarme per i reality show italiani. Dopo anni di successi e innovazioni, il genere sembra aver toccato il suo punto di crisi, vittima di un trattamento ormai datato e di produzioni poco coinvolgenti. È ora di cambiare rotta, di riscoprire l’essenza che ha fatto la fortuna di questi programmi e riconquistare il pubblico. La svolta è a portata di mano, basta volerla davvero.

Adesso, basta! È una lenta agonia quella dell' Isola dei Famosi. E, più in generale, dei reality. Badate bene, non è in crisi il genere che resta e resterà il più forte tra le proposte attualmente in circolazione; ad essere arrivati al capolinea sono il trattamento, le scelte, il modo in cui vengono prodotti. Non è una novità, lo scrivevo oltre due anni fa quando, anticipando il trasloco del GF da Cinecittà, auspicavo che si cogliesse l'occasione per fare tabula rasa. D'altronde la misura è colma da tempo e non si capisce per quale motivo non se ne prenda atto per voltare pagina. Succede così che in questa stagione, dopo un' edizione tossica del Grande Fratello, il pubblico si ritrovi catapultato a pochi giorni di distanza nella stessa identica e mal camuffata casa del GF con The Couple.