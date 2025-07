Auto scivolata a bordo piscina | era senza freno a mano Tranciato tubo dell’acqua

Una scena incredibile quella avvenuta a Pesaro: un'auto senza freno a mano e con il tubo dell'acqua tranciato si è scagliata verso la piscina, rischiando di trasformarsi in un vero e proprio incidente. Fortunatamente, grazie alla prontezza della responsabile, nessuno si è fatto male. Un episodio che mette in luce l'importanza della sicurezza e della manutenzione preventiva. Ma cosa è successo esattamente? Scopriamolo insieme.

Pesaro, 3 luglio 2025 – Un’auto è piombata dal parcheggio atterrando, con il muso all’ingiù, a un passo dalla piscina. Una manciata di secondi in più e avrebbe fatto il bagno prima degli ospiti. Ieri mattina, poco prima delle 7, la responsabile dell’associazione sportiva “Impara e cresci giocando”, che gestisce il centro estivo e la piscina del Ledimar, si è accorta che un’utilitaria parcheggiata in via delle Rondini, una Fiat 600 di proprietà di un residente della zona, aveva sfondato la recinzione ed era precipitata nell’area sottostante, fermandosi col muso a un soffio dalla piscina. L’auto, probabilmente sfrenata per una dimenticanza del conducente, ha saltato la recinzione ed è atterrata tra due ombrelloni, ancora chiusi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Auto scivolata a bordo piscina: era senza freno a mano. Tranciato tubo dell’acqua

