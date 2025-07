4 Luglio Conte a Villa Taverna l' Ambasciata Usa a Roma per la festa d' Indipendenza americana – Il video

Il 4 luglio, una giornata di festa e di celebrazione tra alleanze e tradizioni, ha visto Giuseppe Conte protagonista a Villa Taverna, residenza dell’ambasciata americana a Roma. In occasione della Festa dell’Indipendenza degli Stati Uniti, il leader del M5S ha partecipato a un evento che rafforza i legami tra Italia e USA. Un momento di grande significato che testimonia l’importanza delle relazioni internazionali e del dialogo tra i popoli.

(Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2025 Il leader del M5s Conte a Villa Taverna, sede dell'ambasciata Usa, in occasione della festa del 4 luglio, l'Indipendenza americana. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: luglio - conte - villa - taverna

“Ci rivediamo a luglio” l’annuncio social sul Conte bis fa impazzire i tifosi del Napoli - L'annuncio social riguardante il "Conte bis" ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi del Napoli. Martedì 27 maggio, Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis hanno discusso del futuro del tecnico, promettendo di risentirsi entro 48-72 ore.

Sversamento nel porto commerciale di Gaeta – La Guardia Costiera conduce le operazioni di bonifica e gli accertamenti sui colpevoli Gaeta, 1 luglio 2025 – Nella tarda mattinata di lunedì 30 giugno, a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativ Vai su Facebook

4 Luglio, Conte a Villa Taverna, l'Ambasciata Usa a Roma, per la festa d'Indipendenza americana; 4 Luglio, Conte a Villa Taverna, l'Ambasciata Usa a Roma, per la festa d'Indipendenza americana; 4 Luglio, Conte a Villa Taverna, l’Ambasciata Usa a Roma, per la festa d’Indipendenza americana.

4 Luglio, Conte a Villa Taverna, l'Ambasciata Usa a Roma, per la festa d'Indipendenza americana - (Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2025 Il leader del M5s Conte a Villa Taverna, sede dell'ambasciata Usa, in occasione della festa del 4 luglio, l'Indipendenza americana. Segnala quotidiano.net

4 Luglio, Conte a Villa Taverna, l'Ambasciata Usa a Roma, per la festa d'Indipendenza americana – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2025 Il leader del M5s Conte a Villa Taverna, sede dell'ambasciata Usa, in occasione della festa del 4 luglio, l'Indipendenza americana. Da msn.com