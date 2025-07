Affondamento Berkan B reato c’è ma fatto tenue | assolto Daniele Rossi

In un verdetto che porta sollievo a Daniele Rossi, l’ex presidente dell’Autorità Portuale di Ravenna, il tribunale ha assolto l’imprenditore per il reato di affondamento della Berkan B, riconoscendo la natura colposa e non dolosa dell’incidente. Nonostante l’inquinamento e il danno ambientale ancora visibili alla Piallassa del Piomboni, questa decisione ricorda che anche i casi più complessi possono avere un esito positivo, dimostrando la forza della giustizia nel distinguere tra responsabilità e negligenza.

Ravenna, 3 luglio 2025 – Resta l’inquinamento, resta la carcassa della nave semi-affondata, resta il danno ambientale alla Piallassa del Piomboni. Ma per il tribunale di Ravenna, l’ex presidente dell’ Autorità Portuale, Daniele Rossi, è da assolvere “per particolare tenuità del fatto”, dopo la derubricazione dell’ accusa da dolosa a colposa. Il giudice per l’udienza preliminare Andrea Galanti ha così chiuso un lungo iter giudiziario iniziato nel 2017, quando la motonave Berkan B, abbandonata e lesionata, riversò idrocarburi in un’area a pochi passi dal Parco del Delta del Po. Rossi, assistito dagli avvocati Luca Sirotti e Jole Marenghi, era accusato di inquinamento ambientale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Affondamento Berkan B, reato c’è, ma fatto tenue: assolto Daniele Rossi

