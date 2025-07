Università Tor Vergata simulazione per aspiranti medici e odontoiatri con ' Testa il Test'

Se sogni di entrare nel mondo delle Professioni sanitarie, non perdere l'opportunità di prepararti al meglio! Il 23 luglio, Università di Roma Tor Vergata propone una simulazione gratuita online, pensata per aspiranti medici e odontoiatri. Un’occasione imperdibile per testare le tue competenze e avvicinarti con sicurezza all’esame ufficiale. Preparati con noi e scopri quanto puoi migliorare!

Il prossimo 23 luglio la prova gratuita online in preparazione a quella ufficiale Roma, 2 lug. (Adnkronos Salute) - Per mettere alla prova la propria conoscenza in vista dell'auspicabile ammissione ai corsi di laurea alle Professione sanitarie, anche quest'anno Roma Tor Vergata offre la possi.

