Arcore Francesca Fumagalli morta nell’incidente in moto | chiesta l’assoluzione per il marito alla guida

Un tragico incidente scuote la comunità di Arcore, Monza e Brianza: Francesca Fumagalli, 31 anni, madre di due bambini e operatrice sanitaria, ha perso la vita in un tragico scontro tra moto e auto. Ora, il marito, Andrea Brambilla, è sotto processo per omicidio stradale, mentre il conducente della Fiat 500 L ha già patteggiato. La vicenda solleva domande cruciali sulla responsabilità e la sicurezza sulle nostre strade.

Arcore (Monza Brianza) – Il conducente della Fiat 500 L, un 29enne di Lissone, ha già pa tteggiato la pena. Ora alla sbarra al Tribunale di Monza per o micidio stradale per la morte di Francesca Fumagalli, 31enne di Casatenovo, operatrice sanitaria e madre di due bambini piccoli, c’è il marito Andrea Brambilla, 40enne commerciante ambulante che era alla guida della moto Bmw e trasportava la donna quando si è andato a s chiantare contro la vettura che svoltava a sinistra. Ma per lui ieri la pubblica accusa ha chiesto l’assoluzione per insufficienza di prove. Il tragico incidente è accaduto l’8 maggio 2021 in via San Martino ad Arcore, a pochi passi dalla Rovagnati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Arcore, Francesca Fumagalli morta nell’incidente in moto: chiesta l’assoluzione per il marito alla guida

In questa notizia si parla di: arcore - francesca - fumagalli - moto

Arcore, Francesca Fumagalli morta nell’incidente in moto: chiesta l’assoluzione per il marito alla guida; La moglie morì in un incidente in moto: marito a processo; “Da quattro anni chiudo gli occhi e rivedo quella scena”: motociclista a processo per la morte della moglie in un incidente.

Arcore, Francesca Fumagalli morta nell’incidente in moto: chiesta l’assoluzione per il marito alla guida - L’uomo, Andrea Brambilla, è a processo per omicidio stradale. Secondo ilgiorno.it

Incidente mortale ad Arcore, addio a Francesca Fumagalli - È Francesca Fumagalli la donna di 31 anni che sabato 8 maggio ha perso la vita nel tragico incidente di via Monterosa ad Arcore. Da ilcittadinomb.it