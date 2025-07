Concerto Max Pezzali a Imola giro in circuito e chiamata ai fan | Posso già sentire le vostre voci

Max Pezzali si prepara a conquistare Imola, tra adrenalina e passione, entrando nel cuore del circuito e dei suoi fan. Il cantautore ha condiviso un video emozionante che lo vede esplorare i luoghi simbolo della città e del motorsport, avvicinandosi al grande evento del 12 luglio. Ora, è il momento di ascoltare anche voi: siate pronti a far sentire le vostre voci e a vivere un’esperienza indimenticabile insieme a Max!

Imola, 3 luglio 2025 – Max Pezzali si prepara all’abbraccio della Rivazza. L’ex 883 è il protagonista di un video, pubblicato ieri sui propri canali social, nel quale prende confidenza con il circuito cittadino in vista del concerto  di sabato 12 luglio. Prima un giro di pista in moto, terminato con il rientro ai box. Poi una passeggiata in cima e ai piedi della mitica collina della passione, ritrovo storico dei tifosi della Ferrari. È lì che, tra pochi giorni, Pezzali si esibirà per la prima volta in carriera. E ad ascoltarlo arriveranno in 80mila. “Giro per l’Autodromo e riesco già a sentire le vostre voci”, è il messaggio inviato ieri via social dall’artista ai propri fan. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it