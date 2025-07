La grande musica in città Zubin Mehta e il Maggio La tradizione si rinnova

Prepariamoci a vivere un’estate indimenticabile: il Maggio Musicale ritorna a Montecatini, dopo 55 anni, con un evento straordinario diretto dal leggendario Zubin Mehta. Un concerto che celebra la rinascita della grande musica e la tradizione italiana, offrendo al pubblico un’esperienza unica nel suggestivo scenario delle Terme Tettuccio. L’attesa si anima: la musica, il talento e la storia si incontrano per scrivere un nuovo capitolo culturale.

Montecatini (Pistoia), 3 luglio 2025 – L’orchestra del maggio musicale torna a esibirsi in formazione completa a Montecatini dopo 55 anni. Il concerto in programma il 12 luglio, diretto da Zubin Mehta, organizzato nel piazzale Domenico Giusti, davanti alle Terme Tettuccio, rappresenta il ritorno di una delle più importanti realtà culturali del nostro paese, assente dall’ormai lontano 1970. Carlo Fuortes, sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino, è arrivato in municipio ieri mattina, per raccontare, insieme al sindaco Claudio Del Rosso come è nato questo progetto. Dietro il concerto in programma il 12 luglio, c’è il lavoro di un anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it