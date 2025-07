Taranto | per una bottiglia di birra riempita di mozziconi di sigarette una bottiglia di birra gratis Birroteca

Se ami la natura e la buona birra, questa è la sfida che fa per te! Birroteca di Taranto ti propone un gesto semplice ma potente: porta una bottiglia di mozziconi di sigarette raccolti sulle spiagge e, in cambio, ricevi una birra artigianale pugliese gratis. Un’occasione per gustare un’ottima bibita e contribuire alla salvaguardia del nostro mare. Sei pronto a fare la differenza?

Di seguito un comunicato diffuso da Birroteca: SFIDA LANCIATA! Hai voglia di una birra artigianale pugliese? TE LA REGALIAMO NOI! Ma prima. guadagnatela. Se ci porti una bottiglia piena di mozziconi di sigarette raccolti sulle spiagge di Taranto, noi in cambio ti diamo una bottiglia di birra artigianale prodotta in Puglia. Semplice. Pulito. Giusto. Non stiamo scherzando. I mozziconi sono una piaga per il nostro mare e la nostra terra. Se ami la birra come noi, dimostralo facendo qualcosa di concreto per il territorio. Vieni da noi alla Birroteca con la bottiglia (piena, mi raccomando), raccontaci dove hai raccolto i mozziconi. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Taranto: per una bottiglia di birra riempita di mozziconi di sigarette, una bottiglia di birra gratis Birroteca

In questa notizia si parla di: bottiglia - birra - taranto - mozziconi

Bottiglia di birra "contesa" innesca la lite: momenti di caos a San Leone - Una semplice bottiglia di birra ha scatenato un violento alterco a San Leone, trasformando una serata tranquilla in un momento di caos.

Taranto: per una bottiglia di birra riempita di mozziconi di sigarette, una bottiglia di birra gratis; Il viaggio della tartaruga in Puglia: le Giornate della Miastenia per dare voce a chi lotta ogni giorno; Taranto, diportisti dispersi in mare: rinvenuto un secondo corpo - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi.

Taranto: per una bottiglia di birra riempita di mozziconi di sigarette, una bottiglia di birra gratis Birroteca - Se ci porti una bottiglia piena di mozziconi di sigarette raccolti sulle spiagge di Taranto, noi in cambio ti diamo una bottiglia di birra artigianale prodotta in Puglia. Riporta noinotizie.it

Birra in regalo se raccogli mozziconi - Notizie - Ansa.it - Un ristoratore e una barista di Bordighera offrono una birra in regalo a chi consegnerà almeno un bicchiere colmo di mozziconi di sigarette raccolti sulla spiaggia o per strada. Si legge su ansa.it