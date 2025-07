Musk minaccia Trump | Fondo un partito contro di te!

Nel cuore del caos politico americano, un duello epocale scuote le fondamenta della nazione. Elon Musk, con il suo patrimonio da 397 miliardi, minaccia di creare un nuovo soggetto politico, l’“America Party”, scatenando una guerra di potere contro Donald Trump, recentemente tornato alla Casa Bianca. L’ultima scintilla? La approvazione di una controversa manovra finanziaria al Senato, che ha acceso la miccia di un confronto destinato a cambiare il volto degli Stati Uniti.

Nel caos politico americano irrompe un nuovo e clamoroso scontro tra due veri colossi: Elon Musk e Donald Trump. L'eclettico imprenditore da 397 miliardi di patrimonio, e Donald Trump, di nuovo alla Casa Bianca. Una rottura fragorosa tra alleati diventati nemici giurati, al punto che Musk ora minaccia di fondare un nuovo soggetto politico: l'"America Party". La miccia è stata accesa dopo l'approvazione al Senato di una manovra finanziaria che Musk definisce "un disgustoso abominio". Norme che, a suo avviso, penalizzano le industrie del futuro — energie pulite, tecnologie avanzate — in favore dei vecchi colossi petroliferi e carboniferi.

Nuovo scontro #Trump-#Musk. Il patron di tesla torna a scagliarsi contro la mega-legge di bilancio in discussione al senato: "Se passa fondo subito un nuovo partito", dice. L'ex amico e Presidente risponde con una velata minaccia. #Tg1 Enrico Bona Vai su X

