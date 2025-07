Corte dei Conti | sicurezza sul lavoro manca il sistema unico di condivisione dei dati Sezione centrale di controllo

La crescente necessità di garantire la sicurezza sul lavoro si scontra con l’assenza di un sistema unico di condivisione dei dati, come evidenziato dalla Corte dei Conti. La Sezione centrale di controllo ha sottolineato le criticità dell’attuale assetto normativo e operativo, evidenziando come una mancanza di coordinamento possa compromettere i livelli di tutela. È fondamentale affrontare questa lacuna per migliorare la vigilanza e la prevenzione.

Di Nino Sangerardi: La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti ha ratificato quanto segue: ” Analisi sull’azione di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro in materia di salute e sicurezza in ambito professionale, triennio 2022-2024?. Ad oggi, rilevano i Magistrati, l’assetto normativo– che, in origine, individuava l’Ispettorato come Agenzia unica, con titolarità esclusiva dei servizi ispettivi e piena autonomia organizzativo-contabile– appare evolutosi secondo nuove, intervenute esigenze, orientate a non indebolire, da un lato, il contrasto all’evasione contributiva e assicurativa e mantenere, dall’altro la vigilanza attiva sul rispetto della legislazione sociale. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Corte dei Conti: sicurezza sul lavoro, manca il sistema unico di condivisione dei dati Sezione centrale di controllo

