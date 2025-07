Ondate di caldo estremo | ad Ascoli e in riviera scatta il Codice calore

vivendo un’ondata di caldo estremo che mette a dura prova la salute pubblica. Ascoli e la riviera si trovano alle prese con temperature record, rendendo essenziale la prevenzione e l’attenzione ai più vulnerabili. In questo scenario, le autorità invitano alla massima prudenza: è il momento di agire prima che il pericolo diventi troppo grande. Stiamo assistendo a un vero e proprio codice calore, che richiede interventi urgenti e consapevolezza diffusa.

Ascoli, 3 luglio 2025 – C'è parecchio da lavorare in questi giorni nei pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni di Ascoli e, soprattutto, in quello di San Benedetto. Sì, anche il caldo torrido contribuisce ad un aumento dell'utenza, ma non quanto quello che viene segnalato dai sanitari interessati come il problema di sempre, che si registra tutto l'anno, con punte importanti d'estate, specie sulla costa, per via dell'arrivo dei turisti. Stiamo parlando del ricorso improprio dell'utenza nel rivolgersi ai pronto soccorso. "È chiaro che c'è una quota di accessi dovuti al fatto che il pronto soccorso è una struttura sanitaria che accoglie tutti e che aperta h24, ma che potrebbero essere gestiti, diciamo, in altri setting che non sono quelli dell'urgenza.