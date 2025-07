Malattie reumatiche l’imaging anticipa diagnosi di 10 anni ma è sotto-utilizzato

Malattie reumatiche: l’innovativo imaging può anticipare la diagnosi di un decennio, ma è ancora troppo sottoutilizzato. A Roma, parte la seconda edizione dell’Academy Diagnostic 2.0, un’occasione per rivoluzionare il ruolo delle tecnologie avanzate nella diagnosi precoce. Per i reumatologi, riconoscere i segnali iniziali e i fattori predittivi rappresenta una sfida cruciale per migliorare le prospettive di cura e qualità di vita dei pazienti.

Al via a Roma la seconda edizione dell'Academy Diagnostic 2.0 Roma, 2 lug. (Adnkronos Salute) - Per le patologie reumatiche, la principale sfida per il reumatologo è riconoscere e interpretare correttamente e in tempi brevi i segni iniziali della malattia, ma anche quei fattori predittivi di.

