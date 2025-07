Zamaro Fvg | Al lavoro per migliorare performance e gradimento cittadini

Zamaro FVG si impegna con determinazione a potenziare servizi e qualità di vita dei cittadini, puntando su innovazioni come la rete oncologica, l’integrazione socio-sanitaria e la protezione sociale. La Regione riconosce i progressi fatti, ma è consapevole che il percorso di miglioramento è ancora in corso, per offrire un’assistenza sempre più efficace e apprezzata da tutti. Solo così potremo costruire un futuro di benessere condiviso.

'Tra gli obiettivi, implementazione della rete oncologica, integrazione socio sanitaria e protezione sociale' Roma, 2 lug. (Adnkronos Salute) - Come Regione "siamo migliorati ma dobbiamo comunque lavorare per migliorare ancora di più non solo la performance, ma anche il gradimento dei cittadi.

