RIVOLTA GIORNALISTI LA7 | LE COSE VANNO BENE SOLO PER LE STAR E GLI AZIONISTI

In un clima di crescente preoccupazione, il Cdr di La7 denuncia che i successi economici e di pubblico dell’emittente sembrano favorire esclusivamente star e azionisti, lasciando i giornalisti delle redazioni senza adeguate ricompense. Durante una conferenza stampa presso la Fnsi a Roma, si è acceso il dibattito sul divario tra risultati aziendali e redistribuzione dei profitti. Un tema che rischia di minacciare l’equilibrio tra lavoro e riconoscimento professionale, e che merita tutta la nostra attenzione.

L'allarme è lanciato dal cdr di La7 nel corso di una conferenza stampa nella sede della Fnsi a Roma, alla presenza della segretaria Alessandra Costante. La7 è un'azienda che ottiene grandi risultati di pubblico e economici, ma non redistribuisce gli introiti ai giornalisti delle redazioni e dei programmi. Le cose in azienda vanno bene, ma a usufruire di questi risultati sono solo le star e gli azionisti. L'appuntamento è stato convocato due giorni prima della presentazione dei palinsesti di La7 per la prossima stagione a Milano e alla vigilia della festa organizzata dal direttore del TgLa7 Enrico Mentana, che ha annunciato sui social di voler radunare tutti coloro che hanno contribuito alla crescita del tg a 15 anni dalla sua nomina.

