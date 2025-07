Detriti di drone su una casa in Russia un morto

Una tragedia scuote il distretto di Lipetsk in Russia: i detriti di un drone hanno causato la morte di una donna e il ferimento di altre due persone. Un episodio che sottolinea i pericoli crescenti nell'utilizzo di tecnologie non controllate e la difficile gestione di emergenze in un mondo sempre più connesso. La notizia, riportata dall'agenzia Interfax, mette in evidenza le implicazioni di sicurezza di questa innovazione.

Una donna è morta e due persone sono rimaste ferite a causa dei detriti di un drone finiti su un'abitazione privata nel distretto di Lipetsk, in Russia. Lo ha riferito - come riporta l'agenzia Interfax - il governatore della regione, Igor Artamonov. "I detriti del drone sono caduti su un edificio residenziale privato nel distretto di Lipetsk. Purtroppo, ci sono delle vittime. Una donna nata nel 1954 che viveva nella casa è morta. Altre due persone sono rimaste ferite", ha scritto Artamonov sul suo canale Telegram.

