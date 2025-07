Taranto dispersi in mare | recuperato un altro corpo Al largo di Policoro

Tragedia nel mare di Policoro, dove un'altra vita si è persa in modo drammatico. Dopo il ritrovamento del corpo di Claudio Donnaloia, sono stati recuperati altri resti umani a undici miglia dalla costa lucana. Quattro persone, partite da Taranto domenica, avevano affrontato il mare in cerca di avventura, ma il loro viaggio si è trasformato in una dolorosa ricerca di verità e speranza. La comunità si stringe attorno alle famiglie colpite, mentre le indagini proseguono.

In serata si è avuta conferma dalla capitaneria di porto di Policoro. È stato rinvenuto il secondo corpo, undici miglia al largo della località lucana. Erano andati in mare in quattro domenica, da Taranto, e non hanno fatto ritorno. Il primo cadavere rinvenuto era stato quello di Claudio Donnaloia, 73 anni. L'articolo Taranto, dispersi in mare: recuperato un altro corpo Al largo di Policoro proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Taranto, dispersi in mare: recuperato un altro corpo Al largo di Policoro

In questa notizia si parla di: taranto - mare - corpo - largo

Taranto, tre dispersi in mare: ricerche in corso - Tre persone sono disperse in mare a Taranto, dopo essere uscite stamattina dal molo Sant'Eligio con un cabinato di 7,50 metri.

Diportisti dispersi al largo di Taranto, il mare restituisce un secondo corpo. Continuano le ricerche per gli altri due Vai su X

Le ricerche in mare dei tre dispersi ancora mancanti all’appello - è stato ritrovato solo il corpo di Claudio Donnaloia - continuano senza sosta al largo del golfo di Taranto. Ma, fino a ieri sera, era stato ritrovato solo un divanetto bianco che potrebbe - ma non c’ Vai su Facebook

Dispersi in mare a Taranto, recuperato il secondo corpo; Diportisti dispersi in mare a Taranto: trovato il secondo corpo a 11 miglia da Policoro. Proseguono le ricerche degli altri due; Diportisti dispersi al largo di Taranto, il mare restituisce un secondo cadavere. Continuano le ricerche per trovare gli altri due.

Dispersi in mare a Taranto, recuperato il secondo corpo - Il ritrovamento è avvenuto nello stesso tratto di mare al largo di Policoro, a circa 11 miglia dalla costa, dove due giorni fa era stato ritrovato il cadavere di ... Riporta tg24.sky.it

Taranto, dispersi in mare: recuperato un altro corpo Al largo di Policoro - È stato rinvenuto il secondo corpo, undici miglia al largo della località lucana. Come scrive noinotizie.it