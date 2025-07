Bolle di calore e bombe d’acqua il clima fa altre 4 vittime L’alert | possibili eventi estremi

Il clima impazzito continua a mietere vittime e a sconvolgere le nostre vite, tra incendi devastanti, blackout e ondate di calore record. Le emergenze si moltiplicano, richiedendo un’azione urgente e decisa. È il momento di ascoltare l’appello di Mattarella: investire sulla prevenzione è la chiave per proteggere il nostro futuro. Solo così potremo affrontare con speranza le sfide di un pianeta in crisi.

Malori per l'afa, a Milano tram deviati per il blackout, la Catalogna in fiamme. Una bimba di 10 anni muore a Versailles. Mattarella: investire sulla prevenzione.

Il meteorologo Guidi: "Ma da domenica cambia tutto. Al nord anche dieci gradi in meno"; ll dossier. Meno lavoro, rincari e scarsità: il conto è 25 miliardi.

Malori per l'afa, a Milano tram deviati per il blackout, la Catalogna in fiamme.

Convivere col rischio bombe d'acqua e fenomeni meteo violentissimi - Chiariamo subito il concetto: il termine bomba d'acqua non è corretto dal punto di vista meteo.