Pesca vicino agli scogli | multata una vongolara

Civitanova, 3 luglio 2025 – Un video in cui si vedono il mare e gli ombrelloni ma pure, sullo sfondo, una vongolara che pesca vicino agli scogli. È stato grazie a quelle immagini, girate da un cittadino e diffuse sui social network, come accade quotidianamente per tante altre situazioni, che una attività di pesca illegale è stata documentata e sanzionata dalla Guardia Costiera di Civitanova. Il video risale a qualche giorno fa e ritraeva un'unità da pesca operare sotto costa, in una zona vietata alla raccolta dei molluschi bivalvi. L'imbarcazione, una vongolara, è stata identificata grazie a un'attenta attività di analisi condotta dai militari del locale Ufficio Circondariale Marittimo.