Ambasciatore Usa Fertitta festeggia 4 Luglio a Roma | Spero nostri hamburger siano all’altezza – Il video

L'ambasciatore degli Stati Uniti a Roma, Fertitta, ha celebrato il 4 luglio a Villa Taverna, tra risate e allegria. Con un sorriso, ha confidato che i nostri hamburger devono essere all’altezza delle aspettative di questa festa speciale. Una serata all’insegna dell’amicizia e del buon cibo, in cui l’ambasciatore ha sottolineato l’importanza di condividere momenti di gioia con tutti. E ora, aspettiamo di scoprire se i nostri hamburger avranno soddisfatto le aspettative!

(Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2025 "Ringrazio tutto lo staff dell'Ambasciata per questa festa, e sarĂ meglio che i nostri hamburger siano all'altezza della situazione perchè è quello che tutti si aspettano", scherza così l'Ambasciatore Usa a Roma Fertitta durante la festa per il 4 Luglio a Roma, a Villa Taverna. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

