Vilhjalmsdottir | Un onore essere all’Inter Serie A ambiziosa non vedo l’ora!

L’Inter Women ha ufficializzato l’acquisto di Karolina Lea Vilhjalmsdottir. La centrocampista islandese, arrivata dal Bayern Monaco dopo due anni in prestito al Bayern Leverkusen, esprime tutto il suo entusiasmo per la nuova avventura in Italia. PRESENTAZIONE – Arrivano le prime parole di Karolina Lea Vilhjalmsdottir a Inter TV: « Per me è un onore e una grande opportunità, parliamo di un grande club che ha vinto tanti trofei e che sta investendo molto nello sviluppo della squadra femminile. Sono molto felice. Essere qui significa molto per me, sono stata accolta molto calorosamente dal mio arrivo, mi sento la benvenuta. 🔗 Leggi su Inter-news.it