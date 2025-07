Terremoto | scossa in costa garganica Magnitudo 2,8 in tarda mattinata

Una leggera scossa di terremoto ha agitato la costa garganica questa mattina, con un magnitudo di 2,8 alle 11:40. Epicentro in mare Adriatico, a soli undici chilometri da Lesina, il sisma è stato percepito dai residenti della zona, ricordandoci l'importanza della preparazione e della consapevolezza sismica. Scopriamo insieme cosa sapere e come reagire in questi momenti.

Epicentro in mare Adriatico a undici chilometri da Lesina. Il sisma di magnitudo 2,8 si √® verificato alle 11,40. (immagine: tratta da ingv.it) ¬† ¬† ¬† ¬† L'articolo Terremoto: scossa in costa garganica Magnitudo 2,8 in tarda mattinata proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it ¬© Noinotizie.it - Terremoto: scossa in costa garganica Magnitudo 2,8 in tarda mattinata

In questa notizia si parla di: magnitudo - terremoto - scossa - costa

Terremoto ai Campi Flegrei, la scossa di magnitudo 4,4 √® stata avvertita anche a Napoli: ‚ÄúPersone in strada per la paura‚ÄĚ - Un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito oggi, marted√¨ 13 maggio 2025, i Campi Flegrei, con epicentro a soli 3 km di profondit√†.

Terremoto: scossa di magnitudo 2,8 in costa garganica http://noinotizie.it Vai su X

SCOSSA DI MAGNITUDO 4,6 AI CAMPI FLEGREI Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 4,6. L' epicentro è stato individuato in prossimità della costa di Bacoli, a una profondità di quasi 5 km, secondo quanto rilevato dai sensori dell'Osservat Vai su Facebook

Terremoto: scossa in costa garganica; Scossa di terremoto di magnitudo 2.8 nella Costa Garganica; Terremoto di magnitudo 6.1: scossa avvertita fino alla costa.

Scossa di TERREMOTO Magnitudo 2.8 sulla Costa Garganica, avvertita nella zona di Lesina - 8 si è verificata alle ore 11:40:56 del 2 luglio 2025 sulla Costa Garganica (Foggia), poco a largo del Lago di Lesina. Si legge su informazione.it

Terremoto: sindaco Bacoli, mettere in sicurezza la nostra costa - Lo afferma il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, parlando del ... Da ansa.it