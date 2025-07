Morto per infarto, è mistero. “Le chiamate sono localizzate”.

Un mistero avvolge la tragica morte di un uomo di 71 anni a Gatteo, avvenuta il 14 aprile scorso: tra ritardi nel soccorso e chiamate localizzate, si alza il velo su una vicenda che solleva interrogativi sulla gestione dell’emergenza sanitaria locale. Mentre le indagini si intensificano, le voci dei familiari e le prove raccolte gettano nuova luce su una vicenda che rischia di scuotere l’intera comunità.

Cesena, 3 luglio 2025 – Si infittisce il mistero dei ritardi nel soccorso a un uomo di 71 anni deceduto a causa di un infarto cardiaco il 14 aprile scorso a Gatteo. La moglie si era rivolto al Centro per i diritti del malato Natale Bolognesi di Savignano che il 13 maggio aveva presentato un reclamo all’Ausl; dopo un mese e mezzo, non ricevendo risposta, la donna si era rivolta all’avvocato Stefano Spinelli di Cesena che aveva scritto all’Ausl protestando per la mancata risposta e preannunciando una richiesta danni da parte dei familiari del defunto. Solo quando della vicenda si è occupato il Resto del Carlino l’Ausl s’è fatta viva con una lettera del dottor Maurizio Menarini, direttore UOC (Unità operativa complessa) Centrale Operativa 118 ed Emergenza Territoriale Romagna, che ha rivendicato la correttezza dell’intervento di soccorso affermando che “ la signora (. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it