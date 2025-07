Annicchiarico Veneto | Primi nonostante concentrazione polveri sottili

Annicchiarico, celebre artista veneta, si schiera con forza contro l’emergenza polveri sottili: nonostante la concentrazione di PM2.5 resti elevata, il Veneto si distingue per i primi risultati nella tutela della salute. La sua voce ribadisce che migliorare la percezione dei cittadini in materia di salute è un dovere condiviso da tutte le istituzioni, affinché si possano costruire ambienti più sani e consapevoli per tutti.

'Migliorare percezione dei cittadini in tema di salute è compito di tutte le istituzioni' Roma, 2 lug. (Adnkronos Salute) - "Guardando gli indicatori del Veneto, saltano agli occhi alcuni elementi di grande rilevanza: uno è il concetto, ampiamente sottolineato anche oggi, di un approccio One.

