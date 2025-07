Colt johnson e l’incidente che ha rischiato di fargli amputare la gamba | cosa è successo e come sta ora

Colt Johnson, protagonista di 90 Day Fiancé, torna sotto i riflettori dopo un periodo difficile segnato da un grave incidente che rischiò di costargli l'amputazione della gamba. La sua storia personale, fatta di sfide e ripartenze, ha emozionato i fan di tutto il mondo. Ora, a distanza di mesi, scopriamo come sta davvero e quali sono le sue prospettive future, perché il suo percorso di resilienza non si è ancora concluso.

Colt Johnson, noto personaggio della serie 90 Day Fiancé, sta facendo il suo ritorno nel franchise dopo un lungo periodo di assenza. La sua vicenda personale, segnata da numerosi eventi drammatici e infortuni gravi, ha catturato l’attenzione dei fan e degli appassionati di reality TV. In questo approfondimento si analizzeranno i principali episodi della sua vita recente, tra incidenti, operazioni chirurgiche e vicende sentimentali complesse. il grave incidente di Colt durante le riprese de “l’ultimo rifugio”. la prima ferita che ha scioccato gli spettatori di 90 day. Nel gennaio 2023, Vanessa Guerra ha condiviso una foto in cui Colt giaceva in un letto d’ospedale con una gamba fratturata. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it