I cugini di Saman potrebbero fuggire | Ora non hanno più nulla da perdere

I cugini di Saman potrebbero ora decidere di fuggire, senza più nulla da perdere. La loro condanna all’ergastolo ha trasformato il quadro, riducendo le speranze di un esito favorevole e aumentando il rischio di evasioni. Noman Ul Haq e Ikram Ijaz, noti per la loro audacia, potrebbero rendersi irreperibili se liberati con obblighi. La domanda ora è: quale sarà la prossima mossa della giustizia?

Reggio Emilia, 3 luglio 2025 – “ La condanna all’ergastolo ha cambiato la prospettiva degli imputati, diminuendo notevolmente le aspettative di un esito favorevole del processo. Noman Ul Haq e Ikram Ijaz hanno già dimostrato di possedere la spregiudicatezza e la concreta capacità di darsi alla fuga. Dunque è altamente probabile che, se rimessi in libertà, anche con obblighi, si rendano irreperibili”. Lo scrive il tribunale del Riesame motivando la conferma della custodia cautelare in carcere per i due cugini di Saman Abbas, condannati all’ergastolo in Appello per l’omicidio della 18enne avvenuto il primo maggio 2021 a Novellara, (in primo grado erano stati assolti). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it