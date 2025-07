4 Luglio Salvini a Villa Taverna incontra l' Ambasciatore Usa Fertitta – Il video

Il 4 luglio, giornata simbolo dell’indipendenza americana, ha visto un importante incontro a Villa Taverna tra il Ministro Salvini e l’ambasciatore degli Stati Uniti, Tilman J. Fertitta. Un dialogo che sottolinea il forte legame tra Italia e USA, arricchito dalla presenza di figure di rilievo e dall’attenzione mediatica. Scopriamo nel video come si è svolto questo significativo evento, simbolo di alleanza e collaborazione internazionale.

(Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2025 Il Ministro Salvini a Villa Taverna in occasione della festa del 4 luglio, l'Indipendenza americana, incontra l'Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Tilman J. Fertitta. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

