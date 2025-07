Le Lezioni americane di Calvino oggi vivono in chi sa ascoltare e immaginare

In un mondo in rapida evoluzione, le Lezioni americane di Calvino risuonano ancora più forte, invitandoci a coltivare qualità come leggerezza, rapidità e coerenza. Questi principi, scritti quasi trent’anni fa, sono diventati un manifesto per navigare con saggezza tra le sfide dell’oggi. Un invito a ascoltare e immaginare, per mantenere viva la nostra umanità in un presente sempre più complesso…

Nel 1985 Italo Calvino scriveva Lezioni americane, sei conferenze pensate per l’Università di Harvard. Non le avrebbe mai lette: morì prima di partire. Ma quelle parole — leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità, coerenza — sono arrivate fino a noi. E oggi ci parlano con una lucidità sorprendente. Non erano solo riflessioni sulla scrittura. Erano un manifesto per attraversare il futuro con grazia. Per restare umani in un mondo che si sarebbe fatto sempre più tecnico, incerto, accelerato. Nel quinto episodio di Scenari 2025, il podcast di Linkiesta per Intesa Sanpaolo On Air, Andrea Fioravanti ci guida dentro sei storie contemporanee che sembrano la risposta vivente a quelle Lezioni americane. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Le Lezioni americane di Calvino oggi vivono in chi sa ascoltare e immaginare

